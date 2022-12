La perte provisoire d'Okyo Pharma se multiplie, l'entreprise prévoit de lancer un essai de phase 2

(Alliance News) - La perte semestrielle d'Okyo Pharma Ltd s'est creusée de façon spectaculaire, tandis qu'elle a également déclaré vendredi qu'elle prévoit de lancer la phase 2 d'un essai clinique de son traitement contre la maladie des yeux secs OK-101 au début de 2023.

La société bio-pharmaceutique londonienne axée sur l'ophtalmologie a déclaré que la perte totale et la perte globale au cours des six mois qui se sont terminés le 30 septembre s'élevaient à 4,6 millions de GBP, multipliant ainsi le chiffre de 1,8 million de GBP un an plus tôt.

Les liquidités disponibles au 30 septembre s'élevaient à 600 000 GBP, soit une baisse de 71 % par rapport aux 2,1 millions de GBP du 31 mars, tandis que l'actif total a chuté de 52 %, passant de 3,3 millions de GBP à 1,6 million de GBP.

Okyo Pharma a déclaré que son objectif principal au cours du semestre était de déposer une demande de nouveau médicament expérimental auprès de la Food & Drug Administration américaine pour OK-101 afin de traiter la maladie des yeux secs.

Elle a déclaré avoir terminé la formulation topique du produit pharmaceutique avec les premières études de stabilité, avoir finalisé le développement de la méthode bioanalytique pour soutenir le programme clinique d'OK-101, et avoir terminé la fabrication d'un lot pour les essais cliniques. Cela s'est fait parallèlement au développement de sa méthode toxicocinétique et à la réalisation d'études toxicologiques chez le lapin et le chien.

La semaine dernière, Okyo Pharma a reçu l'autorisation IND de la FDA pour son essai de phase 2 prévu, qu'elle prévoit d'initier au premier trimestre 2023.

Okyo Pharma a déclaré qu'elle a interrompu tous les travaux ultérieurs sur sa formulation OK-201, car elle a concentré toutes ses "énergies" sur l'obtention de l'autorisation IND pour OK-101. Cela fait suite à sa décision de mettre en pause la poursuite du développement d'OK-201 à la fin de 2021, malgré des résultats de tests encourageants plus tôt dans l'année.

Okyo Pharma s'attend à ce que l'essai de phase 2 de l'OK-101 soit terminé dans six à neuf mois à compter du recrutement du premier patient. Elle a déclaré que l'étude a été conçue en collaboration avec Ora Inc, qui gérera et surveillera également l'essai à venir.

Les actions d'Okyo Pharma étaient en baisse de 8,0% à 2,53 pence chacune à Londres vendredi matin.

