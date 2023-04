Okyo Pharma demande à être radiée de la Bourse de Londres en raison de ses coûts

(Alliance News) - Okyo Pharma Ltd a annoncé mardi qu'elle avait demandé à la Financial Conduct Authority britannique et à la London Stock Exchange PLC de retirer ses actions du marché principal de Londres et des segments standard de la liste officielle de la FCA.

Okyo est une société biopharmaceutique préclinique basée au Royaume-Uni qui se concentre sur la découverte et le développement de nouvelles molécules pour traiter les maladies inflammatoires des yeux secs et la douleur chronique.

Elle a déclaré avoir pris la décision d'annuler sa cotation car le nombre d'actions négociées sur le marché principal est "négligeable et ne justifie pas les coûts associés".

La société a indiqué qu'elle était tenue de donner un préavis de 20 jours ouvrables de son intention d'annuler sa cotation, la radiation de la cote devant avoir lieu le 12 mai.

Okyo a déclaré que l'annulation de ses actions sur le marché principal n'aura aucun effet sur ses American Depository Shares, qui représentent chacune 65 actions ordinaires, et qui sont négociées sur le Nasdaq.

La société a déclaré qu'elle proposera de consolider chacune des 65 actions ordinaires existantes en une nouvelle action sans valeur nominale pour correspondre à son ratio d'ADS, et qu'au moment de la radiation de la cotation, elle regroupera ses ADS et cotera directement les nouvelles actions ordinaires sur le Nasdaq en lieu et place des ADS.

Les actions d'Okyo Pharma ont chuté de 18% à 1,68 pence chacune à Londres mardi matin.

Par Harvey Dorset, journaliste à Alliance News

