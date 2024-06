Les prix du cacao sont repassés au-dessus de 10 000 dollars la tonne métrique jeudi, se dirigeant vers des sommets historiques, alors que la crise de l'approvisionnement de l'industrie du chocolat s'est aggravée après que le principal producteur, la Côte d'Ivoire, a interrompu ses exportations de cacao pour le mois de juin et ses ventes à terme pour la saison prochaine.

Cela fait suite à des rapports mercredi selon lesquels le Ghana, le deuxième plus grand producteur mondial de l'ingrédient du chocolat, envisage de retarder la livraison de 350 000 tonnes de fèves pour la saison prochaine en raison de mauvaises récoltes.

Le prix du cacao a plus que doublé cette année et est désormais plus élevé que celui de nombreux métaux. Les contrats à terme sur le cacao de septembre à New York sur le marché ICE ont atteint un pic de six semaines à 10 308 dollars la tonne, et se sont établis à 10 110 dollars la tonne, soit une hausse de 2,6 %.

"La Côte d'Ivoire et le Ghana ont une récolte inférieure de 30 % à celle de l'année dernière. Personne ne sait comment compenser le cacao manquant, il n'y a pas assez de fèves à court terme pour approvisionner le marché", a déclaré un négociant.

Des sources ont déclaré à Reuters que la Côte d'Ivoire avait suspendu l'achat et l'exportation de cacao pour le mois de juin afin de conserver des stocks suffisants pour les transformateurs locaux qui n'ont plus assez de fèves pour faire tourner leurs usines.

Elles ont ajouté que l'interdiction pourrait être étendue au-delà du mois de juin et concernerait des multinationales telles que Cargill, Barry Callebaut, CEMOI et Olam, ce qui signifie que les usines européennes qui attendent des fèves ivoiriennes devront se tourner vers d'autres sources d'approvisionnement.

Le premier producteur mondial de cacao a également interrompu les ventes à terme de la récolte de la saison prochaine, qui s'élève à 940 000 tonnes, soit 35 % de moins qu'il y a un an, dans l'attente d'informations plus claires sur la production.

Le déficit de la saison actuelle a conduit la Côte d'Ivoire à survendre la récolte principale 2023/24 d'octobre à mars, ce qui l'a obligée à reconduire des contrats pour 150 000 tonnes de fèves dans la récolte intermédiaire actuelle.

Le Ghana a également des difficultés avec les ventes à terme alors qu'il cherche à reporter 350 000 tonnes de haricots en raison des perspectives de récolte incertaines, et des sources ont déclaré à Reuters qu'il n'avait vendu à terme que 100 000 tonnes pour 2024/25.

Le pays vend régulièrement un an à l'avance environ 80 % de sa récolte, qui s'élève généralement à 750 000-850 000 tonnes. Sa récolte actuelle ne devrait pas dépasser 500 000 tonnes et les négociants craignent qu'elle ne rebondisse pas de manière significative la saison prochaine.

Selon Vladimir Zientek, analyste chez StoneX, il faudra quelques années pour que la production fraîche des pays non africains, tels que le Brésil et l'Équateur, arrive sur le marché.

"Le marché est très pauvre en haricots et la situation ne va pas s'améliorer", a-t-il déclaré.

Le cacao de septembre à Londres s'est établi en hausse de 3,7 % à 8 222 la tonne.

Dans les autres matières premières, le sucre brut de juillet a augmenté de 2,6% à 19,59 cents la livre, tandis que le sucre blanc d'août a gagné 2,3% à 567,40 dollars la tonne.

Le café robusta de septembre a gagné 7 dollars, soit 0,2 %, à 4 093 dollars la tonne, tandis que le café arabica de septembre a augmenté de 0,6 %, à 2,2625 dollars la livre. (Reportage de Maytaal Angel ; reportage complémentaire de Marcelo Teixeira ; édition de David Evans et Bill Berkrot)