Olam International Limited est une société basée à Singapour. L'entreprise est chargée de gérer la cession d'actifs et d'activités non essentiels. Elle se concentre sur le développement d'entreprises en gestation (Olam Global Holdco) et l'incubation de nouvelles plates-formes de croissance (Olam Ventures) ainsi que sur la construction d'entreprises de technologie et de services partagés (Olam Technology and Business Services) tout en explorant les possibilités de monétiser partiellement ou totalement ces investissements au fil du temps. Olam Technology and Business Services fournit et construit également des technologies de l'information (IT) et des services commerciaux pour des tiers.

Secteur Transformation des aliments