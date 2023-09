Olam International Limited est une société basée à Singapour. La société est chargée de gérer la cession d'actifs et d'activités non essentiels. Elle se concentre sur le développement d'activités non prioritaires, notamment le sucre, les produits du bois, le caoutchouc et les engrais, ainsi que d'autres actifs non prioritaires. Les activités en gestation comprennent Olam Palm Gabon, les aliments emballés, les infrastructures et la logistique, ainsi que les entreprises en incubation.

Secteur Transformation des aliments