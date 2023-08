Olaplex Holdings, Inc. est une société de produits de beauté axée sur la science et la technologie. La société propose des produits par le biais d'une plateforme mondiale omnicanale desservant les professionnels, les détaillants spécialisés et les canaux de vente directe aux consommateurs (DTC). La société développe des produits destinés à trois usages : le traitement, l'entretien et la protection. Son portefeuille de produits comprend neuf produits spécifiquement développés pour fournir un régime holistique pour la santé des cheveux. Son ingrédient protégé, le Bis-aminopropyl diglycol dimaleate (Bis-amino), sert de fil conducteur à tous ses produits. La gamme de produits de la société comprend le multiplicateur d'adhérence OLAPLEX (n° 1) et le perfecteur d'adhérence OLAPLEX (n° 2). Ces deux produits servent souvent d'introduction à la marque et de passerelle vers sept autres produits qui peuvent être utilisés à la maison, notamment un traitement pour renforcer l'adhérence (n° 0), un perfecteur de cheveux (n° 3), un shampooing et un après-shampooing (n° 4/5), un lisseur d'adhérence (n° 6), une huile d'adhérence (n° 7) et un masque hydratant d'adhérence (n° 8).

Secteur Produits cosmétiques