L'industrie américaine du transport routier pourrait commencer à voir une reprise de la demande de fret au cours du second semestre de l'année, après avoir été confrontée à un nouveau trimestre de baisse des bénéfices en raison d'un effondrement des volumes de colis, ont déclaré des dirigeants d'entreprises et des analystes.

Les attentes ont été largement alimentées par les commentaires des détaillants américains sur l'amélioration de leurs stocks et les perspectives de meilleures expéditions de conteneurs entrants.

Des entreprises allant de Target à Macy's ont indiqué qu'elles avaient largement dépassé leurs problèmes de stocks gonflés de l'année précédente, les détaillants cherchant à s'approvisionner en produits très demandés avant la période cruciale des fêtes de fin d'année.

Par ailleurs, selon la National Retail Federation, la baisse du volume des grands conteneurs manutentionnés dans les ports américains par rapport à l'année dernière devrait également se réduire dans les mois à venir, ce qui indique que les détaillants se préparent à une augmentation de la demande pendant la période des fêtes de fin d'année.

"La plupart de nos clients du secteur de la vente au détail ont écoulé leurs stocks... il semble donc que les marchés du fret aient atteint un creux du point de vue de la demande", a déclaré Mario Harik, chef de la société de logistique XPO, ajoutant que les marchés du fret pourraient se redresser jusqu'en 2024.

XPO, qui dessert des entreprises telles que Ulta Beauty, a déclaré que le nombre d'expéditions et le tonnage sont devenus positifs en juillet, ce qui indique le début d'une légère amélioration de l'environnement de la demande de fret.

Le directeur financier d'Old Dominion Freight Line, Adam Satterfield, a exprimé le même point de vue le mois dernier sur les stocks.

"Nous avons l'impression que les niveaux de stocks se normalisent un peu", a déclaré M. Satterfield lors d'une conférence téléphonique sur les résultats.

La demande de fret s'est effondrée l'année dernière après avoir connu une forte hausse lors du passage à l'achat en ligne induit par la pandémie, alors que les clients retournaient dans les magasins et que les budgets des ménages étaient mis sous pression par une inflation galopante.

Les détaillants ont alors pris des mesures pour mettre fin à l'accumulation des stocks, ce qui a eu un effet d'entraînement sur les camions et les chemins de fer qui transportent les marchandises.

"Je ne sais pas si nous avons jamais vu la demande de fret chuter aussi rapidement et aussi longtemps sans qu'une récession économique ne l'accompagne", a déclaré David Jackson, directeur de la société de logistique Knight-Swift Transportation, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes après la publication des résultats.

En conséquence, le bénéfice net ajusté des entreprises de transport routier telles que JB Hunt, Old Dominion, CH Robinson et XPO a chuté de 22 % à 69 % au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente.

Le deuxième trimestre a été le plus difficile pour les entreprises de transport routier ces derniers temps, selon les analystes et les dirigeants du secteur, en raison des coûts salariaux élevés et des taux spot très bas, c'est-à-dire le prix du marché actuel pour une expédition de fret ponctuelle.

Mais il y a de la lumière au bout du tunnel.

"Nous sommes encore dans la phase la plus grave du cycle baissier, mais d'ici l'année prochaine, nous aurons renoué avec la croissance", a déclaré Tim Denoyer, de la société d'études de marché ACT Research.

Knight-Swift a déclaré que la combinaison de la reprise de la demande avec le retour des volumes d'importation à des niveaux plus normaux et de la réduction de l'offre devrait conduire à l'amélioration des conditions du marché du fret dans un avenir proche.

"Les stocks de détail sont encore trop élevés dans certains domaines, mais de plus en plus de catégories devront être réapprovisionnées au fil du temps", a déclaré M. Denoyer d'ACT Research.

Par ailleurs, la disparition de Yellow Corp, la troisième plus grande société de transport routier des États-Unis, pourrait également contribuer à soutenir les tarifs des rivaux tels que XPO, FedEx Freight et Old Dominion, entre autres, selon les analystes.