Old Dominion Freight Line, Inc. est spécialisé dans les prestations de transport par camions. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de transport par camions de chargement partiel (98,7%) ; - autres (1,3%) : prestations de services logistiques, de services de stockage, d'entreposage, d'acheminement, de traitement des marchandises et des palettes, de chargement, etc. à destination essentiellement des industriels. A fin 2022, le groupe dispose d'un réseau de 255 centres de services, dont 231 détenus en propre.

Secteur Frêt au sol et logistique