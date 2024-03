L'assureur sud-africain Old Mutual annonce une hausse de 28% de son bénéfice annuel

L'assureur sud-africain Old Mutual Ltd a annoncé mercredi une hausse de 28% de son bénéfice annuel, grâce à une croissance à deux chiffres de ses ventes et de ses nouvelles affaires

Son bénéfice net par action (HEPS), une mesure du profit, était de 165,5 cents sud-africains pour l'année se terminant le 31 décembre, en hausse par rapport aux 129,2 cents enregistrés l'année précédente. Le bénéfice par action ajusté a augmenté de 21 %. L'assureur a déclaré un dividende final de 49 cents par action, en hausse de 4 %.