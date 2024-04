L'assureur sud-africain Old Mutual Ltd a déclaré vendredi qu'il avait reçu l'approbation de l'autorité prudentielle pour créer une banque, se rapprochant ainsi de la construction d'une entreprise de services financiers intégrée.

Le deuxième assureur vie d'Afrique du Sud a déclaré qu'une activité bancaire lui permettrait d'offrir à ses clients différents services financiers, en plus de l'assurance et de la gestion d'actifs, et de générer de nouvelles sources de revenus pour le groupe.

L'approbation du régulateur permet à Old Mutual de passer à l'étape suivante du processus, qui consistera en une phase d'essai rigoureuse avec des banques partenaires sélectionnées, a ajouté Old Mutual.

La société a déclaré que l'autorité de régulation avait approuvé sa demande sous réserve de certaines conditions d'autorisation.

Pour la phase de transition, Old Mutual a réservé 800 millions de rands (41,72 millions de dollars) et prévoit d'achever cette phase avant la fin de 2024, a déclaré le mois dernier Iain Williamson, le directeur général du groupe.

M. Williamson a déclaré que l'approbation "accélère la réalisation de notre choix stratégique de construire une entreprise de services financiers intégrée".

En 2018, Old Mutual a annoncé le dégroupage de sa participation majoritaire de 52 % dans Nedbank à ses actionnaires. En mars, elle a déclaré que sa participation minoritaire dans Nedbank était complètement désinvestie en août 2023.

La banque sera en concurrence avec la banque sud-africaine Absa Bank , la First National Bank de FirstRand, Standard Bank, Nedbank, Capitec Bank et les banques numériques telles que Discovery Bank.

