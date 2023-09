Old National Bancorp est une société de portefeuille financier. La société, par l'intermédiaire de sa filiale bancaire en propriété exclusive, Old National Bank, offre une gamme de services, notamment des services de dépôt et de prêts commerciaux et à la consommation, des services bancaires privés, de courtage, de fiducie, de conseil en placement et d'autres services bancaires. Ses centres bancaires se concentrent sur la fourniture d'un groupe de services bancaires communautaires. Elle fournit des services de gestion de trésorerie, des services marchands et des services liés aux marchés des capitaux, ainsi que des prêts de développement communautaire et des solutions d'investissement en actions pour les entreprises. Ses prêts consistent principalement en des prêts consentis à des consommateurs et à des clients commerciaux dans divers secteurs, notamment la location et le crédit-bail immobilier, la fabrication, le commerce de gros, la construction et l'agriculture, entre autres. En plus de proposer des services de prêt et de dépôt, elle offre des services de gestion de patrimoine, d'investissement et de devises étrangères. Ses centres bancaires sont situés dans les États suivants : Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Michigan, Minnesota et Wisconsin.

Secteur Banques