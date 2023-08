Old Point Financial Corporation est une société holding de Old Point National Bank of Phoebus (la Banque) et de Old Point Trust & Financial Services (le Patrimoine). La société opère à travers six segments : Commercial et industriel, Immobilier-construction, Immobilier-hypothèque, Immobilier-commercial, Prêts à la consommation et Autres prêts. La Banque offre des services aux particuliers et aux entreprises dans les régions de Hampton Roads et de Richmond en Virginie, ainsi qu'un bureau de production de prêts hypothécaires à Charlotte, en Caroline du Nord. La Banque propose une gamme complète de services bancaires à la consommation, de prêts hypothécaires et de services bancaires aux entreprises, y compris des services de prêt, de dépôt et de gestion de trésorerie aux particuliers et aux entreprises. Old Point Trust & Financial Services est le prestataire de services de gestion de patrimoine de Hampton Roads, en Virginie, proposant une gestion locale des actifs par des professionnels expérimentés.

Secteur Banques