Old Point Financial Corporation est une société holding de la Old Point National Bank of Phoebus (la Banque) et de Old Point Trust & Financial Services, N.A. (la Richesse). La Banque sert des clients particuliers et commerciaux dans la région de Hampton Roads en Virginie. Elle possède plus de 14 succursales, desservant les localités de Hampton Roads, Newport News, Norfolk, Virginia Beach, Chesapeake, Williamsburg/James City County, York County et Isle of Wight County. La banque offre une gamme complète de produits de dépôt et de prêt à ses clients particuliers et commerciaux, y compris des produits de prêt hypothécaire offerts par l'intermédiaire d'Old Point Mortgage. Elle propose des produits d'assurance par l'intermédiaire de Old Point Insurance, LLC, en partenariat avec Morgan Marrow Company. The Wealth offre une gamme complète de services pour les particuliers et les entreprises, y compris la planification de la retraite, la planification successorale, la planification financière, l'administration des successions et des fiducies, l'administration des plans de retraite, les services fiscaux et les services de gestion des investissements.

Secteur Banques