Old Second Bancorp, Inc. est une société holding bancaire. La société, par l'intermédiaire de sa filiale, Old Second National Bank (la Banque), propose des services financiers. Elle fournit des services bancaires complets, qui comprennent une gamme de produits de dépôt, des services de fiducie et de gestion de patrimoine, des services de prêt et des services de dépôt, y compris des comptes à vue, des ordres de retrait négociables, des comptes du marché monétaire, des comptes d'épargne, des comptes à terme et des comptes de retraite individuels ; des prêts commerciaux, industriels, à la consommation et immobiliers, y compris des prêts à tempérament, des prêts agricoles, des lignes de crédit, des créances de financement de bail et des vérifications de découvert ; des opérations de dépôt en coffre-fort. Elle fournit également des services supplémentaires, notamment l'acquisition de billets et d'obligations du Trésor américain, de mandats, de chèques de banque et de devises étrangères, le dépôt direct, le courtage à escompte, les cartes de débit, les cartes de crédit et d'autres services spéciaux. Ses activités de prêt comprennent l'octroi de prêts commerciaux et de prêts à la consommation, principalement sur une base décrochée.

Secteur Banques