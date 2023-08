Olema Pharmaceuticals, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique. La société se concentre sur la découverte, le développement et la commercialisation de thérapies ciblées pour les cancers féminins. Son principal produit candidat, OP-1250, est une thérapie orale avec une activité combinée en tant qu'antagoniste complet des récepteurs d'œstrogènes (ER) (CERAN), et en tant que dégradeur sélectif des ER (SERD). OP-1250 est un produit candidat oral de petite molécule en phase clinique pour le traitement des cancers d'origine endocrinienne. Il a été conçu en se basant sur une compréhension structurelle du RE. L'OP-1250, à la fois en monothérapie et en combinaison avec des inhibiteurs de la kinase cycline-dépendante quatre et six (CDK4/6), a démontré une rétraction tumorale robuste dans plusieurs modèles de xénogreffe, y compris un modèle de métastase cérébrale du cancer du sein.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale