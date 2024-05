OLIDATA SpA est une société italienne qui opère dans le secteur des technologies de l'information. La société se concentre sur ses activités d'intégrateur de systèmes et de consultant en technologie. Elle conçoit et développe des solutions matérielles et logicielles, produit, répare et fournit des produits électroniques, principalement des ordinateurs, gère des projets informatiques et offre des services de conseil à différents niveaux, ainsi qu'un service après-vente, entre autres. La société se concentre sur des domaines tels que le Big Data et l'analytique, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, le Gis et l'I.O.T., le développement de logiciels et l'infrastructure TIC. Elle est impliquée dans des projets comprenant un cadre d'application axé sur l'apprentissage automatique et l'apprentissage profond Safemind, et Take Care, un logiciel axé sur l'analyse de données dans le domaine médical. L'entreprise opère au niveau local.

Secteur Matériels et logiciels intégrés