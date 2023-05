Olidata clôture l'année 2022 avec un bénéfice et un chiffre d'affaires en hausse

(Alliance News) - Vendredi, Olidata Spa a annoncé que son conseil d'administration avait examiné et approuvé le projet d'états financiers et les états financiers consolidés du groupe au 31 décembre 2022, faisant état d'un bénéfice de 810 000 euros, contre 539 000 euros au 31 décembre 2021.

Le chiffre d'affaires total s'est élevé à 50,6 millions d'euros, en hausse par rapport aux 45,0 millions d'euros de l'exercice 2021.

L'Ebitda s'est élevé à 1,91 million d'euros, sensiblement en ligne avec les 1,88 million d'euros de l'année 2021

L'Ebit s'est élevé à 1,6 million d'euros, contre 1,1 million d'euros en 2021.

Au 31 décembre 2022, la position financière nette de la société était positive à hauteur de 4,1 millions d'euros.

Cristiano Rufini, président du conseil d'administration, a déclaré : "Ce soir, le premier projet des nouveaux états financiers annuels et consolidés d'Olidata pour 2022 a été présenté. C'est avec fierté que je peux dire que l'opération menée au cours des dernières années a abouti à une reprise, et en cela je veux continuer à croire, à investir et à construire pour l'avenir du groupe Olidata".

Vendredi, Olidata a clôturé dans le vert, avec une hausse de 1,2 %, à 0,35 euro par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.