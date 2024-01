(Alliance News) - Olidata Spa a annoncé lundi qu'elle avait révisé ses comptes préliminaires pour 2023, faisant état d'un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros, soit un doublement par rapport à l'année précédente.

L'Ebitda est prévu à 6 millions d'euros, contre 1,9 million d'euros un an plus tôt.

"Ces résultats sont l'effet de l'efficacité des choix stratégiques de la direction en matière de développement commercial, d'évaluation, de sélection et de participation aux appels d'offres publics et privés, puis d'attribution des contrats en fonction de la qualité et de la spécialisation des services offerts", a déclaré la société.

En outre, le conseil d'administration a révisé le plan 2023-2025 et l'a prolongé pour la période 2024-2026.

Le chiffre d'affaires devrait augmenter de 7 % par an sur la période du plan, pour atteindre 126 millions d'euros en 2026.

Les orientations stratégiques spécifiques et principales prévoient de consolider le positionnement actuel du groupe sur le marché, afin de saisir au mieux les opportunités du secteur des TIC, caractérisé par des taux de croissance supérieurs à ceux de l'économie et avec des perspectives de développement soutenu également à moyen terme ; de maintenir une forte concentration sur le secteur de l'Infrastructure, avec l'objectif de modifier le mix matériel-logiciel des revenus en faveur de la seconde catégorie, caractérisée par des taux de croissance plus élevés ; et de développer les activités de services TIC, caractérisées par des marges plus élevées et des taux de croissance importants.

En outre, accroître les activités liées au segment des facilitateurs numériques, notamment en tirant parti de solutions dans les domaines de la cybersécurité, du big data et de l'analytique, de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique, dont les taux de croissance devraient rester élevés même à moyen terme ; étendre et renforcer les compétences et la capacité opérationnelle dans le développement interne de logiciels et de plateformes informatiques ; accroître la présence territoriale dans les zones stratégiques où opèrent de grands utilisateurs d'infrastructures, tels que les banques et les compagnies d'assurance, aux côtés d'un grand nombre de PME.

La stratégie de développement prévoit également la possibilité d'une croissance externe par le biais d'acquisitions de participations, d'entreprises et d'unités commerciales, ainsi que de regroupements d'entreprises, dont la mise en œuvre sera liée aux opportunités de marché qui se matérialiseront de temps à autre ; prudemment, aucun élément de croissance lié à ces opérations possibles n'a été pris en compte dans le plan 2024-2026.

Le plan d'affaires 2024-2026 envisage un plan d'investissement durable du groupe visant à renforcer la capacité opérationnelle du groupe, à la fois par l'achat de solutions logicielles utiles pour intégrer et étendre les services offerts aux clients, et par le développement de son infrastructure matérielle.

En outre, un engagement financier renouvelé est prévu pour soutenir la mise en œuvre de solutions propriétaires destinées à soutenir les secteurs les plus innovants de la cybersécurité, du big data et de l'analytique, de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique, ainsi que du développement de logiciels. Ces investissements seront financés par les flux de trésorerie provenant des opérations, les liquidités du groupe et, si nécessaire, par l'utilisation de lignes de crédit.

Cristiano Rufini, PDG d'Olidata, a déclaré : " Le travail et les résultats obtenus au cours du dernier exercice ont vu une croissance si importante des revenus et des marges du groupe que, malgré les conditions de marché compliquées et persistantes, ils sont la meilleure façon de nous représenter ; une entreprise italienne qui vise à soutenir la croissance du pays dans des contextes qui seront les nouveaux champs de bataille internationaux tels que la cybersécurité et l'intelligence artificielle. Nous sommes fiers et heureux d'être un groupe animé par de telles valeurs".

L'action Olidata a clôturé lundi en hausse de 1,0 % à 0,52 euro par action.

