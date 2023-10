(Alliance News) - Olidata Spa a annoncé lundi que, par l'intermédiaire de sa filiale Sferanet, elle s'est vu attribuer en RTI à 51% les lots 2 et 3 pour une valeur totale de 9 millions d'euros de l'appel d'offres lancé par Poste Italiane.

Le projet de Poste vise à créer le plus grand réseau national d'espaces de co-working et d'événements de formation pour les citoyens, offrant des solutions innovantes et des opportunités de croissance dans tout le pays.

Le groupe Olidata devra fournir des services de gestion et de marketing pour les 92 espaces de coworking avec environ 4 500 postes de travail répartis sur 45 000 mètres carrés des locaux de Poste Italiane situés dans tout le pays, en allouant une technologie de pointe pour gérer les centres, en les transformant en centres physiques à utiliser comme espaces de co-working.

L'action d'Olidata a clôturé en baisse de 14 % vendredi, à 0,56 euro par action.

