(Alliance News) - Olidata Spa a annoncé lundi la signature d'un accord avec Snam Spa d'une valeur de 25 millions d'euros.

L'accord prévoit le soutien d'Olidata - à travers sa controlalta Sferanet - pour la plupart des composants Data Centre, Data Management and Security et Network Security, et le droit pour Snam d'acheter selon ses propres plans.

"Ce résultat renforce les partenariats avec les technologies internationales de pointe, grâce auxquelles le groupe Olidata est un point de référence pour les réalités des entreprises nationales dans les domaines des centres de données, de la gestion des données et de la cybersécurité", a déclaré l'entreprise.

Cristiano Rufini, directeur délégué d'Olidata et président de Sferanet, a déclaré : "Un objectif important et constamment poursuivi est de consolider de plus en plus la synergie entre nous et le monde des services publics, une réalité qui contribue au développement économique et innovant de notre pays. En outre, ces résultats représentent pour nous la meilleure réponse au marché et donnent la confiance nécessaire à tous ceux qui ont cru et continuent de croire en notre projet".

L'action Olidata a clôturé lundi en baisse de 1,8 % à 0,55 euro par action, tandis que l'action Snam a perdu 0,3 % à 4,56 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

