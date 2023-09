(Alliance News) - Olidata Spa a annoncé vendredi qu'elle avait clôturé le premier semestre de l'année avec des revenus en hausse à 25,1 millions d'euros, contre 15,7 millions d'euros pour la même période de l'année précédente.

L'EBITDA de la société est passé de 963 000 euros à 1,1 million d'euros, tandis que le bénéfice d'exploitation s'est amélioré, passant de 768 000 euros à 904 000 euros.

Le bénéfice net est passé de 369 900 euros au premier semestre 2022 à 465 000 euros.

La dette financière nette à moyen et long terme s'élève à 4,1 millions d'euros, contre 2,9 millions d'euros au 31 décembre 2022, et se compose principalement de passifs financiers non courants liés aux prêts et emprunts de la filiale Sferanet et d'actifs financiers non courants.

Je suis fier, a déclaré Cristiano Rufini, PDG de l'entreprise, des résultats obtenus à ce jour et de pouvoir poursuivre l'histoire d'une grande marque, Olidata, qui a contribué au développement informatique de ce pays. Toujours attentifs aux équilibres financiers, mais sans jamais négliger le bien-être des salariés, que je remercie. L'objectif n'était pas gagné d'avance, mais les résultats et l'intérêt marqué de nos actionnaires confirment que nous sommes sur la bonne voie".

L'action Olidata a clôturé vendredi en baisse de 2,4 pour cent à 0,83 EUR par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.