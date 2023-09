(Alliance News) - Olidata Spa a annoncé mardi qu'elle avait remporté un contrat de 5 millions d'euros auprès d'Enel Spa par l'intermédiaire de sa filiale Sferanet.

Le contrat porte sur une solution de numérisation et de gestion des documents, a indiqué Olidata dans un communiqué.

"L'accord-cadre immédiatement opérationnel, lit-on dans la note, nous donne l'opportunité d'accompagner pour les trois prochaines années l'un des actifs les plus importants de notre pays en cette période de transition numérique. Avec cette solution, au service du business et de la croissance durable en appui au processus décisionnel, le groupe Olidata se place encore plus à l'avant-garde du marché".

L'action Olidata a clôturé dans le rouge de 1,3 % mardi à 0,31 euro par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.