Olin Corporation : La tendance devrait reprendre ses droits

Données financières USD EUR CA 2021 8 609 M - 7 343 M Résultat net 2021 1 120 M - 955 M Dette nette 2021 2 730 M - 2 328 M PER 2021 6,56x Rendement 2021 1,76% Capitalisation 7 256 M 7 256 M 6 189 M VE / CA 2021 1,16x VE / CA 2022 1,12x Nbr Employés 8 000 Flottant 99,6% Prochain événement sur OLIN CORPORATION 09/08/21 Détachement de dividende Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 14 Dernier Cours de Cloture 45,21 $ Objectif de cours Moyen 63,54 $ Ecart / Objectif Moyen 40,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Scott McDougald Sutton Chairman, President & Chief Executive Officer Todd A. Slater Chief Financial Officer & Vice President James A. Varilek Chief Operating Office & Executive Vice President C. Robert Bunch Independent Director John M. B. O'Connor Independent Director