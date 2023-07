OLIN CORPORATION : UBS est neutre sur le titre

Olin Corporation est un fabricant concentré sur trois secteurs d'activité : Chlor Alkali Products and Vinyls, Epoxy et Winchester. Le segment Chlor Alkali Products and Vinyls fabrique et vend du chlore et de la soude caustique, du dichlorure d'éthylène et du monomère de chlorure de vinyle, du chlorure de méthyle, du chlorure de méthylène, du chloroforme, du tétrachlorure de carbone, du perchloroéthylène, de l'acide chlorhydrique, de l'hydrogène, des produits de blanchiment et de l'hydroxyde de potassium. Le segment Epoxy produit et vend une gamme complète de matériaux et de précurseurs époxy, notamment des aromatiques (acétone, bisphénol, cumène et phénol), du chlorure d'allyle, de l'épichlorhydrine, des résines époxy liquides, des résines époxy solides et des systèmes, ainsi que des produits de croissance, tels que des résines époxy converties et des additifs. Le segment Winchester produit et vend des munitions sportives, des composants de rechargement, des munitions et composants militaires de petit calibre et des cartouches industrielles. Ses applications comprennent le traitement de l'eau, l'alumine, la pâte à papier et les uréthanes.

Secteur Produits chimiques de base