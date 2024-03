Olivut Resources Ltd. est une société d'exploration et de développement basée au Canada. La société est engagée dans l'acquisition, l'exploration et l'évaluation de propriétés minières dans le but d'extraire des diamants et d'autres minéraux précieux et de base. Les projets de la société comprennent le projet HOAM et le projet Seahorse. Elle détient une participation de 100 % dans certains permis du projet HOAM, situé dans la région du Mackenzie, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Canada. La zone du projet HOAM couvre une partie de la région des plaines intérieures au sud du Grand lac de l'Ours dans la partie sud-ouest des Territoires du Nord-Ouest. La communauté de Fort Simpson est située à environ 15 kilomètres (km) de la propriété HOAM au sud et le village de Deline est situé à environ 20 km de la zone de projet au nord. La société détient également une participation de 50 % dans le projet Seahorse, situé dans les Territoires du Nord-Ouest du Canada.

Secteur Métaux et minéraux précieux