Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. est un détaillant de produits de fin de série et de stocks excédentaires. La société achète principalement des marchandises surproduites, surstockées et en fin de série auprès de fabricants, de grossistes, de distributeurs, de courtiers et d'autres détaillants. Ses magasins-entrepôts proposent un certain nombre de catégories, notamment des articles ménagers, des articles de literie et de bain, des produits alimentaires, des revêtements de sol, des produits de santé et de beauté, des livres et de la papeterie, des jouets et des produits électroniques, ainsi que d'autres produits, notamment de la quincaillerie, des bonbons, des vêtements, des articles de sport, des produits pour animaux de compagnie et des produits pour le gazon et le jardin. Elle exploite plus de 513 magasins dans 30 États. Ses magasins sont situés en Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Floride, Géorgie, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiane, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, New Jersey, New York, Caroline du Nord, Ohio, Oklahoma, Pennsylvanie, Rhode Island, Caroline du Sud, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie et Virginie-Occidentale.

Secteur Magasins discount