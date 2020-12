Olmix : Assurer l'hygiène et le bien-être des animaux d'élevage

L'évolution des performances zootechniques et l'intensification de l'élevage représentent pour les animaux des challenges de plus en plus importants, les rendant ainsi sensibles à la moindre perturbation. Contrôler l'environnement des animaux devient alors primordial.

Aujourd'hui les éleveurs sont de plus en plus attentifs à ce sujet. Il devient naturel d'observer la mise en place de mesures spécifiques dans les élevages permettant de garantir un environnement sain et ainsi éviter les problèmes sanitaires liés à l'humidité, au développement pathogène et à l'ammoniac.

Il est effectivement prouvé que l'humidité est un paramètre ouvrant la voie à de nombreux phénomènes à risque pour la santé et le bien-être des animaux tels que l'augmentation de la pression pathogène dans l'environnement et l'augmentation des émissions d'ammoniac. Ces phénomènes sont des sources d'inconfort et un risque considérable de développement de graves troubles de santé chez les animaux. Ainsi, réduire l'humidité représente un challenge majeur pour assurer un environnement sain et sans risque pour l'animal.