Olo Inc. fournit une plateforme de commerce à la demande, basée sur le cloud, pour les marques de restaurants à emplacements multiples. Sa plateforme alimente les opérations de commerce à la demande des marques de restaurants, permettant la commande et la livraison numériques, tout en améliorant les relations directes des restaurants avec les consommateurs. La société fournit aux restaurants une plateforme SaaS (Software-as-a-Service) ouverte, de niveau entreprise, pour gérer leurs activités numériques et permettre des expériences rapides et plus personnalisées pour leurs clients. Sa plateforme et ses interfaces de programmation d'applications, qui s'intègrent à un large éventail de solutions, unifient les technologies à travers l'écosystème de la restauration. Sa plateforme SaaS ouverte comprend différents modules de base : Ordering, Dispatch et Rails. Le module Ordering est une solution de commerce à la demande, entièrement intégrée et en marque blanche. Dispatch est une solution d'exécution, qui permet aux restaurants de proposer, gérer et développer la livraison directe. Rails est une solution d'agrégation et de gestion des canaux.

Secteur Logiciels