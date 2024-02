Olo Inc. est une plateforme ouverte de logiciel en tant que service (SaaS) pour les restaurants. La plateforme de l'entreprise alimente les opérations de commerce numérique à la demande des marques de restaurants, permettant la commande numérique, la livraison, la gestion de l'accueil et les paiements, tout en améliorant les relations directes des restaurants avec leurs clients. La société fournit aux restaurants une plateforme SaaS ouverte, de niveau entreprise, pour gérer leurs activités numériques complexes et permettre des expériences rapides et plus personnalisées pour leurs clients. La plateforme et les interfaces de programmation d'applications (API) de la société s'intègrent à une gamme de solutions, unifiant les technologies dans l'ensemble de l'écosystème de la restauration. La plateforme SaaS ouverte de la société permet le traitement des commandes numériques, la gestion des commandes dans les restaurants, la livraison, la gestion des canaux numériques, les fonctions d'engagement des clients et une solution de paiement adaptée aux entreprises, aux marques multi-établissements indépendamment du modèle de service, du type de nourriture et de l'échelle des opérations.

Secteur Logiciels