Olympia Financial Group Inc. mène ses activités par le biais de sa filiale, Olympia Trust Company, une société de fiducie sans dépôt. Olympia Trust Company administre les comptes de régimes enregistrés autogérés, fournit des services de change et de paiement, des services fiduciaires aux entreprises et des services d'agence de transfert. Sa division des services de comptes d'investissement est spécialisée dans l'administration des comptes de régimes enregistrés, notamment les REER, les FERR, les CRI, les FRV et les CELI. La Division des régimes privés de services de santé commercialise, vend et administre des prestations de santé et de bien-être aux propriétaires d'entreprises. La division Devises et paiements mondiaux permet aux sociétés et aux clients privés d'acheter et de vendre des devises étrangères à des taux compétitifs. La division Exempt Edge se concentre sur la prestation de services de technologie de l'information aux courtiers, aux inscrits et aux émetteurs du marché dispensé. La Division des services aux entreprises et aux actionnaires fournit des services d'agent de transfert et de registraire aux émetteurs publics et privés à travers le Canada.

Secteur Services financiers aux entreprises