Olympique Lyonnais Groupe : Le courant acheteur devrait perdurer 24/05/2022 | 15:14 Tommy Douziech 24/05/2022 | 15:14 achat En cours

Cours d'entrée : 2.32€ | Objectif : 2.95€ | Stop : 2.14€ | Potentiel : 27.16% Le titre Olympique Lyonnais Groupe a connu récemment une impulsion haussière marquée par un retour des volumes et de la volatilité. Cette configuration technique suggère une poursuite de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 2.95 €. Points forts Les anticipations des analystes concernant l'évolution de l'activité du groupe sont très positives. Le chiffre d'affaires devrait fortement progresser au cours des prochaines années.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices. ● Possible changement d'actionnaires. ● Centre de formation couronné (coupe Gambardella) + équipe féminine vainqueur de la LDC Points faibles La société présente des niveaux de rentabilité insuffisants.

La situation financière du groupe fait partie de ses principaux points faibles.

Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.

L'objectif de cours moyen des analystes limite le potentiel d'appréciation.

Sous-secteur Sites sportifs professionnels Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE 16.00% 140 CHINA SPORTS INDUSTRY GROUP.. -49.80% 1 095 JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.P... 2.03% 951 BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO.. -11.24% 454 AFC AJAX NV -16.04% 241 ALLOT LTD. -54.88% 196

Données financières EUR USD CA 2022 230 M 245 M - Résultat net 2022 -48,5 M -51,8 M - Dette nette 2022 317 M 339 M - PER 2022 -4,07x Rendement 2022 - Capitalisation 131 M 140 M - VE / CA 2022 1,95x VE / CA 2023 1,48x Nbr Employés 550 Flottant 32,2% Prochain événement sur OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE 11/10/22 Année 2022 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 2 Dernier Cours de Clôture 2,32 € Objectif de cours Moyen 2,15 € Ecart / Objectif Moyen -7,33% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Jean-Michel Aulas Chairman & Co-Chief Executive Officer Thierry Sauvage Co-Chief Executive Officer Emmanuelle Sarrabay Chief Financial & Information Officer Sidonie Mérieux Independent Director Anne-Marie Famose Independent Director