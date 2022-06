OL Groupe : Oddo relève son objectif de cours

Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre OL Groupe, avec un objectif de cours relevé de 2,3 à 3 euros.



'Hier dans la soirée, OL Groupe a annoncé le projet d'opération conduisant à une cession complète de la participation de Pathé et IDG Capital et à une liquidité progressive d'Holnest, la holding familiale de M. Aulas (PDG), pour un prix de cession de 3 E par action', rapporte l'analyste.



Ainsi, Holnest, Pathé et IDG Capital sont entrés en négociations exclusives avec Eagle Football.



Si l'opération aboutit, Eagle Football rachètera la totalité des actions et OSRANE détenues par Pathé et IDG Capital, ainsi que la totalité des actions et 50% des OSRANE détenues par Holnest. Eagle Football deviendra alors actionnaire majoritaire d'OL Groupe, à hauteur 80% du capital (AK incluse), dans un premier temps.



'L'issue de l'OPA au T4 fait donc peu de doutes et devrait, sauf retournement de situation, aboutir sur un retrait de cote d'OL Groupe', conclut le broker



