Football: Jean-Michel Aulas quitte la direction de l'Olympique Lyonnais

PARIS (Reuters) - L'Olympique Lyonnais a annoncé lundi le départ de Jean-Michel Aulas, son président emblématique depuis 36 ans.

L'homme d'affaires américain John Textor, qui a racheté le club de football fin 2022, a été nommé vendredi dernier pour assurer les fonctions de président et ceux, par intérim, de directeur général.

"OL Groupe remercie très sincèrement Monsieur Jean-Michel Aulas pour son engagement et son dévouement sans réserve envers l'Olympique Lyonnais pendant plus de trois décennies, au cours desquelles plus de 50 titres ont été remportés aussi bien pour les équipes masculines que féminines", peut-on lire dans un communiqué.

Jean-Michel Aulas sera nommé président d'honneur, a ajouté le club.

(Rédigé par Laetitia Volga)