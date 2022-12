OL Group : John Textor dénonce "une fake news" sur l'annulation de la vente du club

Une information relayée hier par Canal Plus sur les réseaux sociaux, concernant la fin des négociations entre OL Group et John Textor pour le rachat du club, n'a pas manqué de faire réagir le milliardaire américain. Ce dernier s'est exprimé sur son compte Twitter, dénonçant "une fake news". "Nous n'avons jamais dévié de notre engagement à réaliser notre investissement à l'OL. Veuillez vous fier uniquement à nos déclarations publiques, faites par le biais des canaux officiels et des communiqués de presse", a-t-il expliqué.Le feuilleton sur la cession du club rhodanien, dont le montant de l'opération est estimé à 800 millions d'euros, se poursuit alors que le deadline de la vente a déjà été repoussée à maintes reprises.John Textor, actionnaire majoritaire d'Eagle Football, s'est engagé à racheter l'ensemble des actions et obligations de Jean-Michel Aulas (27,7%) mais aussi de Pathé (19,3%) et du fonds chinois IDG Capitals (19,8%).