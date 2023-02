OL Group : creusement des pertes en 2022

Au 31 décembre 2022, le résultat net part du groupe OL Group fait ressortir des pertes de 60,2 millions d’euros contre 27,1 millions un an plus tôt. Les produits des activités s'établissent à 134,8 millions d’euros, en hausse de 16% contre 116,1 millions un an plus tôt. Toutes les lignes de revenus sont en progression. Toutefois, l'excédent brut d'exploitation (EBE) ressort à -23,7 millions d’euros, fortement impacté par l'absence de participation en Coupe d'Europe cette saison.



En parallèle, le 19 décembre 2022, Eagle Football a finalisé l'acquisition de 77,49% du capital d'OL Groupe, auprès des principaux actionnaires historiques d'OL Groupe (Pathé, IDG Capital et Holnest), et souscrit à une augmentation de capital réservée d'un montant de 86 millions d'euros brut.



Le groupe rappelle par ailleurs ses objectifs à moyen terme à horizon 2025/26, à savoir : un total des produits des activités de l'ordre de 400 à 420 millions d'euros (avec notamment une hypothèse de qualification en Champions League) et un EBE supérieur à 90 millions d'euros. Ces objectifs incluent également, à horizon 2025/26, une dette nette inférieure à 180 millions d'euros.