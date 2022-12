OL Group : vers une finalisation de la cession à Eagle Football ?

Dans un communiqué de presse publié ce jeudi, OL Groupe a fait savoir que John Textor, actionnaire majoritaire d'Eagle Football, s'était dit « confiant » pour que les accords restant à obtenir et à finaliser soient « obtenus et signés à brève échéance ». « Dans ces conditions […] les vendeurs et la société ont considéré qu'au vu des progrès réalisés, il existait une probabilité suffisante qu'un closing ait lieu rapidement ». A la suite de cette nouvelle communication, l'action OL Groupe bondit de plus de 18% à 2,58 euros.En début de semaine, le club rhodanien avait annoncé avoir concédé un " ultime délai ", jusqu'à mercredi (hier), pour la cession de l'Olympique lyonnais au milliardaire américain. Le montant de l'opération est estimé à 800 millions d'euros.La deadline de la vente d'OL Groupe est donc repoussée une nouvelle fois, après déjà deux tentatives avortées le 21 octobre et le 17 novembre dernier. A suivre...