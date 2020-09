OL Groupe : deux transferts et une arrivée

21/09/2020 | 09:23

L'Olympique Lyonnais informe du transfert de Bertrand Traoré à Aston Villa pour un montant de 18,4 millions d'euros auquel pourront s'ajouter des incentives pour un maximum de 2,2 millions et un intéressement de 15% sur une éventuelle plus-value future.



Transféré à l'Olympique Lyonnais en juin 2017 en provenance de Chelsea pour la somme de 10 millions d'euros, Bertrand Traoré a disputé 126 matches toutes compétitions confondues et inscrit 33 buts en trois saisons avec l'OL.



Par ailleurs, le club de football indique que Ciprian Tatarusanu a été transféré au Milan AC pour 0,5 million et que le gardien Julian Pollersbeck, en provenance d'Hambourg, a signé un contrat de quatre ans avec l'OL pour au moins 0,25 million.



