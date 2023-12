OL Groupe : finalise le refinancement de 385 ME de dettes

Le 07 décembre 2023 à 18:16 Partager

OL Groupe annonce la finalisation du refinancement de la majorité de sa dette et de celle de sa filiale Olympique Lyonnais SASU pour un montant total de 385 ME.



La mise en place de ce refinancement global a d'ores et déjà permis à OL Groupe et à sa filiale Olympique Lyonnais SASU de rembourser l'encours de la dette long terme ' stade ', de sa ligne RCF (Revolving Credit Facility) et des prêts PGE contractés pendant les années Covid.



Ce refinancement permet également de rembourser d'autres dettes long terme subordonnées, y compris des dettes souscrites auprès de parties privées.



Ce refinancement global s'articule autour de deux nouveaux financements distincts au profit d'Olympique Lyonnais SASU.



Le premier est une levée de fonds d'un montant total en principal de 320 ME amortissable sur vingt ans.



Le second, une levée de fonds complémentaire de 65 ME à cinq ans de maturité (2028) auprès ' de banques étrangères de renommée internationale sous forme d'un prêt à terme à taux variable d'un montant total en principal de 32,5 ME remboursable in fine et d'un prêt renouvelable à taux variable d'un montant total en principal de 32,5 ME '.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.