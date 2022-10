OL Groupe : licencie Peter Bosz et recrute Laurent Blanc

Compte tenu de ses résultats jugés 'décevants' du début de saison, l'Olympique Lyonnais informe de la mise à pied à titre conservatoire de Peter Bosz, en qualité d'entraîneur de l'équipe professionnelle, de son adjoint Rob Maas et de Terry Peters, préparateur physique.



L'Olympique Lyonnais a pris la décision de nommer, au poste d'entraîneur principal de l'équipe professionnelle, Laurent Blanc pour deux saisons, soit jusqu'au 30 juin 2024.



Ancien international français (97 sélections), Champion du Monde 1998 et Champion d'Europe 2000, Laurent Blanc a connu une carrière ponctuée par plus de 800 matches professionnels avant de devenir entraîneur et sélectionneur de l'Equipe de France.



Nommé entraîneur à compter de ce lundi 10 octobre, Laurent Blanc sera accompagné par FranckPassi en qualité d'entraîneur adjoint et de PhilippeLambert, préparateur physique. Les trois hommes travailleront en collaboration avec le staff déjà en place, fait savoir le club.



