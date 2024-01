OL Groupe : signe l'attaquant nigérian Gift Orban

L'Olympique Lyonnais annonce l'arrivée de l'attaquant nigérian Gift Orban, en provenance de La Gantoise, engagé avec le club pour quatre saisons et demie, soit jusqu'au 30 juin 2028.



Le montant du transfert s'élève à 12 ME auquel pourra s'ajouter un maximum de 8 ME de bonus ainsi qu'un intéressement de 20% sur la plus-value d'un éventuel transfert.



Né en 2002, Gift Orban a marqué 32 buts au cours de l'année 2023 et présente un ratio de 0.68 but par match depuis ses débuts professionnels.



'L'attaquant de 21 ans est aujourd'hui considéré comme l'un des jeunes espoirs du football africain à son poste', précise l'OL.





