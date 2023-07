OL Groupe : transfert Abdoulaye Ndiaye à Troyes pour 3,5 ME

Aujourd'hui à 12:15 Partager

L'Olympique Lyonnais annonce avoir transféré le défenseur et international sénégalais Abdoulaye Ndiaye à Troyes pour 3,5 millions d'euros plus une plus-value de cession de 20% de la plus-value sur tout transfert futur.



Abdoulaye est arrivé à l'Olympique Lyonnais en 2020 en provenance de Dakar Sacré Coeur, club partenaire depuis 2015.



L'arrière de 21 ans était prêté la saison dernière au SC Bastia (Ligue 2), où il a disputé 29 matches, dont 27 titularisations, et marqué un but.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.