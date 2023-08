OL Groupe : transfert d'un défenseur au RB Leipzig

OL Groupe fait part du transfert de son défenseur Castello Lukeba au club allemand du RB Leipzig pour un montant de 34 millions d'euros bonus compris, auquel pourra s'ajouter un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value future.



Le club de football précise que Castello Lukeba n'a pas souhaité répondre favorablement à une nouvelle prolongation de son contrat qui courait initialement jusqu'en juin 2025 et a rappelé son souhait de rejoindre le RB Leipzig.



'L'international espoirs (12 sélections), titulaire lors des quatre matches des Bleuets au Championnat d'Europe cet été, aura porté à 68 reprises le maillot de l'OL toutes compétitions confondues et inscrit quatre buts', rappelle l'Olympique Lyonnais.



