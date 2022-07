OL Groupe : un concert d'actionnaires dépasse les 25%

Le concert composé des sociétés Eagle Football Holdings, LLC et Holnest a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 7 juillet 2022, les seuils de 5%, 10%, 15%, 20% et 25% du capital et des droits de vote de la société OL Groupe et détenir 27,55% du capital et 28,75% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte de la mise en concert des sociétés Eagle Football Holdings, LLC et Holnest vis-à-vis de la société OL Groupe suite à la signature du contrat de cession de titres Olympique Lyonnais.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.