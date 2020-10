OL Groupe : une arrivée de deux prêts de joueurs

06/10/2020 | 10:31

L'Olympique Lyonnais informe de l'arrivée du défenseur international algérien Djamel Benlamri, en provenance du club saoudien d'Al Shabab. Libéré de sa dernière année de contrat, il s'est engagé pour une année minimum plus une année optionnelle.



Son arrivée vient compenser le départ de l'international danois Joachim Andersen à Fulham, sous la forme d'un prêt payant d'une saison et sans option d'achat jusqu'au 30 juin 2021 d'un montant d'un million d'euros, auquel pourrait s'ajouter un bonus équivalent.



Par ailleurs, l'OL informe du prêt payant d'une saison, assorti d'une option d'achat, de son milieu de terrain international espoir Jeff Reine-Adélaïde à l'OGC Nice jusqu'au 30 juin 2021, prêt d'un montant de 500.000 euros, auquel pourrait s'ajouter un bonus équivalent.



