OL Groupe : une nouvelle date fixée au 19 décembre pour la vente à Eagle Football

Le feuilleton se poursuit concernant la vente d'OL Groupe à Eagle Football dirigée par le milliardaire américain John Textor. Après plusieurs rebondissements et reports de date, le club lyonnais devrait être officiellement vendu le 19 décembre, comme l'a confirmé samedi le groupe dans un communiqué. "Le contrat est ferme et inconditionnel, précisent les signataires du communiqué. Eagle a confirmé que tous les accords ont été obtenus et que les contrats correspondants ont été signés, de telle sorte que les conditions sont réunies pour procéder à la réalisation de l'opération".Le montant de l'opération est estimé à 800 millions d'euros."La société publiera un communiqué de presse lorsque le closing sera réalisé", a fait savoir OL Groupe. Affaire à suivre...