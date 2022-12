Olympique Lyonnais Groupe : A suivre aujourd'hui

OL Groupe rappelle que la société Eagle Football Holdings LLC, contrôlée par John Textor, s'est engagée auprès de ses principaux actionnaires historiques (Pathé, IDG Capital et Holnest) à acquérir 39 201 514 actions OL Groupe au prix de 3 euros par action et 789 824 OSRANEs OL Groupe au prix de 265,57 euros par OSRANE. Le contrat d'acquisition est ferme et inconditionnel ; en particulier, il ne comprend pas de conditions relatives au financement de l'opération ou d'accords de tiers.Eagle Football s'est en outre engagée à souscrire, sous réserve de la réalisation de ces acquisitions, à une augmentation de capital réservée d'OL Groupe d'un montant total de 86 millions d'euros. Cette augmentation de capital a été approuvée par l'assemblée générale du 29 juillet 2022.En ce qui concerne la dette du groupe Olympique Lyonnais, il est rappelé que l'ensemble des prêteurs du groupe Olympique Lyonnais ont donné leur consentement à l'opération ("waivers"), avec effet au closing.Comme annoncé le 24 octobre 2022, après un premier report de la date du 30 septembre 2022, puis du 21 octobre 2022, Pathé, IDG Capital, Holnest, OL Groupe et Eagle Football se sont mis d'accord sur la fixation de la nouvelle date de réalisation de l'Opération au 17 novembre 2022, afin notamment de permettre à Eagle Football de finaliser son financement en dette et en fonds propres, et de sécuriser l'accord de la Premier League relatif à la participation de M. Textor dans Crystal Palace.A ladite date, Eagle Football a présenté la documentation finale signée suffisante pour réaliser l'Opération. Toutefois, Eagle Football n'était pas en mesure de procéder à la réalisation de l'opération sans l'accord de la Premier League.