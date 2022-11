ACTIVITÉ DU 1ER TRIMESTRE DE L'EXERCICE 2022/23

TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITÉS[1] : 101,0 M€ (+30%, +23 M€)

intégrant le 1er versement lié à l'opération « LFP/CVC CAPITAL »

TOUTES LES LIGNES DE REVENUS SONT EN PROGRESSION

hors impact de la non-qualification en coupe d'Europe 2022/23

Lyon, le 14 novembre 2022

En M€ (du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022), non audités 30/09/2022

3 mois 30/09/2021

3 mois Var.

en M€ Var.

en % BILLETTERIE 10,1 7,0 +3,2 +45% dont Championnat et autres matchs 10,1 5,9 +4,2 +72% dont Europe 0,0 1,1 -1,1 -100% DROITS TV ET MARKETING 10,0 15,1 -5,0 -33% dont LFP-FFF 9,8 8,6 +1,3 +15% dont UEFA 0,2 6,5 -6,3 -97% PARTENARIATS – PUBLICITÉ 9,2 8,8 +0,4 +5% PRODUITS DE LA MARQUE 6,1 4,0 +2,2 +54% dont produits dérivés 3,3 2,7 +0,5 +20% dont produits images et divers 2,9 1,3 +1,6 +126% EVENTS 5,1 1,9 +3,3 +176% dont séminaires et visites 1,1 1,1 0,0 +4% dont grands événements 4,0 0,8 +3,2 +414% PRODUITS DES ACTIVIT É S (HORS TRADING JOUEURS) 40,6 36,6 +3,9 +11% AIDE COMMERCIALE LFP/CVC * 16,5 0 +16,5 - PRODUITS DE CESSIONS DES CONTRATS JOUEURS 43,9 41,3 +2,6 +6% TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVIT É S1 101,0 77,9 +23,0 +30% Total des produits des activités hors aide LFP/CVC 84,5 77,9 +6,5 +8%

*L'aide commerciale perçue de la LFP (en relation avec la création de la filiale commerciale de la LFP et de la prise de participation de CVC), a été temporairement isolée sur une ligne dédiée, dans l'attente de la finalisation de l'analyse du traitement comptable (normes IFRS) de ce versement.

1/ PRODUITS DES ACTIVIT É s : 101,0 M€ (+23,0 M€, +30%)

BILLETTERIE EN FORTE HAUSSE : 10,1 M€ (+3,2 M€, +45%)

Au 30 septembre 2022, les recettes de billetterie progressent fortement (+45%), malgré l'absence de Coupe d'Europe. Avec un nombre de matchs identiques à N-1, les revenus de billetterie Championnat s'établissent à 10,1 M€, contre 5,9 M€ en N-1, bénéficiant principalement du record historique en L1 lors de la réception du PSG le 18 septembre 2022.

DROITS TV ET MARKETING : 10,0 M€ (-5,0 M€, -33%)

Les droits TV et marketing sont en recul au 30 septembre 2022, en raison de la non-participation en Coupe d'Europe cette saison. En N-1, ils intégraient 6,5 M€ de droits TV UEFA (phase de groupe d'Europa League). Les droits TV LFP/FFF s'établissent à 9,8 M€ au 30 septembre, contre 8,6 M€ en N-1 (6ème de Ligue 1 vs. 7ème en N-1).

PARTENARIATS - PUBLICITÉ : 9,2 M€ (+0,4 M€, +5%)

Les revenus de Partenariats - Publicité enregistrent une progression de +5% pour s'établir à 9,2 M€, record sur un premier trimestre, attestant de l'attractivité toujours forte de la marque OL.

PRODUITS DE LA MARQUE : 6,1 M€ (+2,2 M€, +54%)

Les produits dérivés s'élèvent à 3,3 M€, contre 2,7 M€ en N-1, bénéficiant de la hausse des ventes stade liées aux concerts de Rammstein et des Rolling Stones en juillet 2022. Les autres produits de la marque, comprenant notamment des redevances diverses, s'établissent à 2,9 M€.

EVENTS : 5,1 M€ (+3,3 M€, +176%)

L'activité Events a plus que doublé au cours du 1er trimestre 2022/23 à 5,1 M€ (1,9 M€ en N-1), grâce à l'accueil d'événements musicaux majeurs au Groupama Stadium : Rammstein, les 8 & 9 juillet 2022 et les Rolling Stones, le 19 juillet 2022, pour un total de plus de 150 000 spectateurs. L'activité « Grands Événements » a ainsi atteint 4,0 M€ sur le trimestre, contre 0,8 M€ lors du 1er trimestre 2021/22, qui avait bénéficié du match France-Finlande « à guichet fermé » le 7 septembre 2021.

En parallèle, l'activité Séminaires/Visites est demeurée stable à 1,1 M€.

AIDE COMMERCIALE LFP/CVC : 16,5 M€

L'aide commerciale perçue de la LFP (en relation avec la création de la filiale commerciale de la LFP et de la prise de participation de CVC), a été temporairement isolée sur une ligne dédiée, dans l'attente de la finalisation de l'analyse du traitement comptable (normes IFRS) de ce versement.

Rappel : la création de la filiale commerciale de la LFP et la prise de participation de 1,5 Md€ (13%) par le fonds d'investissement CVC Capital Partners dans ladite filiale ont fait l'objet d'un closing fin juillet 2022. Le collège de L1 et de L2 et le Conseil d'Administration de la LFP ont voté la répartition de 1,13 Md€ reversé aux clubs (fractionnée sur plusieurs exercices), dont une dotation totale de 90 M€ à recevoir pour l'Olympique Lyonnais. Le Groupe a bénéficié en août 2022 d'un premier versement à hauteur de 16,5 M€. Les encaissements suivants devraient intervenir en juillet 2023 (23,5 M€) et en 2023/2024 (50 M€) (sous réserve de la réalisation des opérations à venir entre la LFP et CVC Capital Partners).

TRADING JOUEURS : 43,9 M€ (+2,6 M€, +6%)

Au cours du 1er trimestre de l'exercice 2022/23, l'Olympique Lyonnais a procédé à la cession de plusieurs contrats joueurs, notamment celle de Lucas PAQUETA à West Ham (pour 36,4 M€ (IFRS)[2], Léo DUBOIS à Galatasaray (2,4 M€) ainsi que des indemnités de prêts et incentives pour 5,1 M€.

Sur la même période l'an dernier, l'Olympique Lyonnais avait enregistré des produits de cessions de contrats joueurs pour 41,3 M€, correspondant à la cession de 4 contrats pour un montant cumulé de 39,8 M€, ainsi que des incentives sur cessions antérieures, à hauteur de 1,4 M€.

2/ PERSPECTIVES

La performance du 1er trimestre de l'exercice 2022/23 confirme la bonne reprise des activités post crise sanitaire, déjà matérialisée lors de l'exercice précédent.

Le Groupe réaffirme ses ambitions sportives pour la saison 2022/23 et les saisons suivantes en s'appuyant sur ses fondamentaux, notamment l'Academy OL, un mercato d'été ciblé, des prolongations de contrats joueurs, ainsi que l'arrivée récente d'un nouveau coach français charismatique, Laurent Blanc, pour reconquérir, dès la saison 2023/24, une place européenne.

Après l'accueil de nombreux grands événements en 2021/22, ainsi qu'en début d'exercice 2022/23, le Groupama Stadium enregistre à date une programmation déjà riche à compter du printemps 2023, notamment le concert de Depeche Mode (31 mai 2023), le concert de Muse (15 juin 2023), deux concerts de Mylène Farmer (23 et 24 juin 2023), 5 matchs de la Coupe du Monde de Rugby (septembre/octobre 2023) ainsi que des matchs et tournois de football (hommes et femmes) dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024. D'autres concerts et événements devraient également être officialisés prochainement.

Les travaux de construction de la LDLC Arena, portés à 100% par OL Groupe, sur le site d'OL Vallée, avancent conformément au calendrier prévu. Démarrés en janvier 2022, ils devraient permettre la mise en exploitation de la salle fin 2023. La programmation de la LDLC Arena a été lancée officiellement avec le concert de Shaka Ponk prévu le 2 février 2024.

Le Groupe rappelle par ailleurs ses objectifs à moyen terme (cf. communiqué du 7 juillet 2022) : à savoir, à horizon 2025/26 (sous réserve de la réalisation des opérations avec Eagle Football), un total des produits des activités de l'ordre de 400 à 420 M€ (avec notamment une hypothèse de qualification en Champions League et incluant le trading joueurs) et un EBE supérieur à 90 M€. Ces objectifs incluent également, à horizon 2025/26, une dette nette inférieure à 180 M€ (avec une hypothèse de refinancement du solde de la dette stade sur 7 ans à partir du 01/07/24).

Il est rappelé qu'un contrat a été conclu entre les principaux actionnaires d'OL Groupe (Holnest, Pathé et IDG) et Eagle Football en vue de l'acquisition par Eagle Football d'actions et OSRANEs OL Groupe représentant environ 74,19 % du capital de la Société sur une base pleinement diluée. Dans ce cadre, Eagle Football s'est engagé à souscrire à une augmentation de capital d'OL Groupe d'un montant d'environ 86 millions d'euros. La date de réalisation de ces opérations a été reportée au 17 novembre 2022.

À la suite de la réalisation de ces opérations, Eagle Football déposera, pour le compte du concert constitué avec Holnest, une offre publique d'achat simplifiée sur le solde des titres OL Groupe, conformément à la réglementation applicable, suivie d'un retrait obligatoire si les conditions sont réunies.

(L'opération avec Eagle Football a fait l'objet de plusieurs communiqués de la Société, le dernier étant en date du 24 octobre 2022 ; l'opération est également décrite dans le document d'enregistrement universel 2021/2022 de la Société.)

« Le pr é sent document contient des indications sur les objectifs d ' OL Groupe. L ' attention du lecteur est attir é e sur le fait que la r é alisation de ces objectifs peut ê tre affect é e par des risques connus et inconnus, des incertitudes et d ' autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats futurs, les performances et les réalisations d'OL Groupe soient significativement différents des objectifs formulés ou suggérés. Ces facteurs peuvent inclure les évolutions de la conjoncture économique et commerciale, de la réglementation, et les conditions de sortie de la crise sanitaire, ainsi que des facteurs de risques détaillés au sein du Document d'Enregistrement Universel 2021/22 d'OL Groupe. »









[1] Indicateur Alternatif de Performance (IAP) : Total des produits des activités : qui comprend les produits des activités hors trading ainsi que les produits de cessions de contrats joueurs.

[2] Montant brut de cession de 61,63 M€ dont 18,68 M€ de bonus étalés sur les 5 années de contrat du joueur, auquel pourra s'ajouter un intéressement complémentaire de 10 % sur une éventuelle plus-value future ; par ailleurs, 15% de la plus-value et des bonus potentiels sont reversés à son ancien club, le Milan AC.

