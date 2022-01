Lyon, le 31 janvier 2022



L'Olympique Lyonnais informe de l'arrivée du milieu de terrain international français de Tottenham, Tanguy Ndombele, jusqu'au 30 juin 2022, sous la forme d'un prêt payant d'un montant de 1,42 M€, assorti d'une option d'achat.

Passé par Amiens, Tanguy Ndombele a déjà porté les couleurs de l'Olympique Lyonnais durant 2 saisons, entre 2017 et 2019, disputant 96 matches toutes compétitions confondues et figurant notamment dans l'équipe type de la Ligue 1 et de la Ligue des Champions 2019.

Transféré l'été suivant à Tottenham pour 60 M€ (+ 10 M€ de bonus), l'international français de 25 ans, qui avait découvert l'Equipe de France sous le maillot lyonnais (7 sélections), a depuis disputé 91 rencontres avec les Spurs.

Avec plus de 200 matches à son actif (16 buts), Tanguy Ndombele vient ainsi compenser le départ de Bruno Guimarães, transféré à Newcastle, avec l'ambition de se relancer dans un club qu'il apprécie tout particulièrement et avec lequel il tâchera d'atteindre les objectifs fixés en début de saison, aussi bien en Ligue 1 qu'en Europa League.



