Olympique Lyonnais Groupe : COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lyon, le 9 mars 2022



OL Groupe prend acte des intentions déclarées par Pathé et IDG dans un communiqué de presse repris ce jour par les médias.

OL Groupe rappelle que, comme annoncé lors de la présentation des résultats semestriels le 16 février dernier, il travaille activement à un projet de renforcement de sa structure financière. Ces travaux sont menés conformément aux orientations décidées par les administrateurs et administratrices d'OL Groupe lors de la réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue le 15 février dernier.

Ces travaux ont pour objectif de permettre la poursuite des projets de développements qui comprennent notamment l'Arena multifonctionnelle dont la construction a débuté et qui s'inscrit dans le projet OL Vallée ; l'équipe féminine OL Reign à Seattle (États-Unis) ; et les investissements d'OL Groupe dans l'ASVEL, dont l'équipe masculine est depuis la saison 2021/22 membre permanent de l'Euroligue.

Dans ce contexte, OL Groupe va poursuivre la mise en œuvre de ces projets structurants, conformément aux orientations du Conseil d'Administration, en visant à faire converger, dans toute la mesure du possible, le projet de renforcement de sa structure financière avec les aspirations de Pathé et IDG. Les travaux et opérations d'OL Groupe menés sous la direction de Jean-Michel Aulas s'inscriront dans une logique de continuité et de permanence de la direction.

Le Groupe Olympique Lyonnais tient par ailleurs à affirmer son soutien à son équipe masculine et à son coach pour le match important de 1/8ème de finale aller d'Europa League contre le FC Porto et est convaincu de la capacité de ses équipes à terminer la saison dans les objectifs du club.



