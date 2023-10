COOPTATION DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS

Lyon, le 03 octobre 2023

Le Conseil d'administration, réuni le 6 septembre dernier, avait pris acte des démissions de Mesdames Annie Famose, Héloïse Deliquiet, Sidonie Mérieux, Pauline Boyer-Martin et Annie Bouvier, et de Monsieur Durcesio Mello, et le Conseil d'administration réuni le 28 septembre 2023, a également pris acte des démissions de Messieurs Ron Friedman et Alexander Bafer.

Ces démissions s'inscrivent dans le cadre d'une recomposition du Conseil d'administration et réduction du nombre total de ses membres à la suite de l'offre publique d'achat initiée par Eagle Football Holdings Bidco Limited et clôturée le 2 août 2023.

La Société tient à remercier chaleureusement ces administratrices et administrateurs pour leur engagement et le travail accompli, pour certains depuis de longues années, auprès du groupe Olympique Lyonnais.

Comme indiqué dans le communiqué du 7 septembre dernier, le Conseil d'administration a procédé à la cooptation de Madame Michele Kang le 6 septembre 2023. Le Conseil d'administration a complété les cooptations lors de sa réunion du 28 septembre 2023, en cooptant Mesdames Bethel Gottlieb et Deborah Andrews, administratrices indépendantes, en remplacement respectivement de Mesdames Héloïse Deliquiet et Pauline Boyer-Martin, pour la durée du mandat de leur prédécesseur restant à courir (soit jusqu'à l'assemblée générale qui sera appelée à se prononcer sur les comptes de l'exercice clos respectivement le 30 juin 2028 et le 30 juin 2026). Ces cooptations seront soumises à la ratification des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale.

Les autres administrateurs démissionnaires n'ont pas été remplacés.

Dès lors, le Conseil d'administration a pris acte lors de sa réunion du 3 octobre 2023 qu'il est composé de 12 administrateurs, dont :

• 5 femmes, représentant 42% des administrateurs ; et

• 5 administrateurs indépendants, représentant 42% des administrateurs[1].

Le Conseil s'est assuré qu'ainsi composé, il disposerait de toutes les compétences nécessaires à son bon fonctionnement et à l'exercice de ses missions de définition de la stratégie du groupe Olympique Lyonnais et de contrôle de sa mise en œuvre.

XXX

A propos de Bethel Gottlieb

Madame Gottlieb est un investisseur et une administratrice et conseillère active, qui se concentre sur les activités d'entreprise et philanthropiques. Au cours de sa carrière professionnelle, elle a occupé des postes de direction dans le domaine du merchandising, dans des sociétés telles que May Department Stores et Federated Department Stores. Après sa carrière dans le merchandising, elle est devenue l'un des principaux investisseurs de Wyndcrest Holdings, une société holding privée ayant réalisé plusieurs investissements notables dans les technologies dans les domaines du divertissement, des télécommunications et de l'Internet.

A propos de Deborah Andrews

Madame Andrews apporte plus de 20 ans d'expérience en matière de solutions technologiques et de vente dans les domaines de la santé et de l'innovation numérique. Son parcours professionnel compte des organisations telles que Time Warner, Experian Marketing Services, Pitney Bowes, et Precisely, avant de rejoindre Smart Communications en décembre 2021 où elle dirige les équipes de vente Smart IQ et Health Care. Madame Andrews a joué un rôle essentiel, notamment dans l'adoption et l'intégration









[1] Le Conseil d'administration a considéré que les administrateurs suivants répondent aux critères d'indépendance posés par le Code AFEP-MEDEF et le règlement intérieur du Conseil d'administration de la Société : Mesdames Nathalie Dechy, Camille Lagache, Bethel Gottlieb, Deborah Andrews et Monsieur Shahrad Tehranchi.

